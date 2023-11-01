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Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов

Елизавета Кондрикова
15:38 01.11.2023
Полномочия депутатов официально прекращены с 1 ноября текущего года.
Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия - За правду») с 1 ноября этого года, сообщили в ТАСС. Решение было принято на пленарном заседании в закрытом режиме.

Причиной для подобных мер было неисполнение депутатских обязанностей в течение более 30 дней. Депутат Белоусов более месяца отсутствовал на заседаниях комитета по защите конкуренции, Власов же не принимал личного участия в заседаниях комиссии по регламенту.

При этом Вадим Белоусов в прошлом году было заочно приговорен к десяти годам колонии строгого режима за взятку, в настоящее время он находится в розыске.

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