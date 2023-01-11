В стране и мире В Кремле не ответили на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука Ян Брацкий Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил гражданство четырех оппозиционных политиков. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В Кремле не стали комментировать вопрос о наличии российского гражданства у депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. «Не могу ничего сказать на эту тему», - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли у Медведчука российское гражданство и готов ли президент Владимир Путин его предоставить в случае необходимости. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил гражданство четырех оппозиционных политиков. Помимо Виктора Медведчука в черный список попали Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач. Зеленский сообщил, что, принимая данное решение, руководствовался информацией от СБУ и миграционной службы страны. Экспертное мнение и аналитика