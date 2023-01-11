Дизельное топливо после пожара в Новой Москве попало в реку Алешинку

По предварительным данным, в воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

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Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в Новой Москве на парковке произошел пожар. В результате разлива дизельного топлива загорелись шесть машин.

«На ул. Бориса Пастернака произошел пожар с разливом дизельного топлива и последующим его попаданием на почвенный покров и в акваторию реки Алешинка», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Также специалисты берут пробы воздуха, почвы и воды.

По предварительным данным, в воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Ранее корреспондент «Звезды» показала место пожара. После того как он был потушен, на парковке остались уничтоженные огнем обугленные автомобили.