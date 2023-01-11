Уничтожены огнем: кадры сгоревших легковушек в Новой Москве

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места ЧП в Новой Москве, где на парковке воспламенилась бытовка, а затем и шесть автомобилей.

Предварительно, из небольшого строения и вытекал дизель, который, как предполагается, мог стать причиной пожара.

Как передает наш корреспондент с места происшествия, сейчас уже все потушено и владельцы пострадавших автомобилей пытаются понять, как им быть дальше. В настоящий момент цистерну с дизелем осматривают специалисты.

Ранее стало известно, что в Новомосковском административном округе на парковке на улице Бориса Пастернака произошел пожар. Как утверждалось, горели металлическое строение и шесть припаркованных машин на общей площади 300 «квадратов».

По данным СМИ, произошел разлив дизельного топлива с ближайшей стройки. Пожар удалось потушить. Данных о пострадавших не поступало.