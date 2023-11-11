Расчеты «Мста-Б» разнесли опорник боевиков вблизи Работино

Расчеты «Мста-Б» уничтожили опорный пункт боевиков на Запорожском направлении в ходе прикрытия действий мотострелковых подразделений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций противника на Запорожском направлении СВО.

Прикрывая действия наших мотострелков в районе населенного пункта Работино, расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» разгромили очередной опорный пункт украинских националистов. Поражение цели зафиксировала камера объективного контроля.

Благодаря работе с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА артиллеристам удается уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях. Данные о результатах огневого поражения целей передаются на огневую позицию артиллеристов незамедлительно, что позволяет нанести максимальный урон военной технике и живой силе боевиков.

Ранее артиллеристы Западного военного округа уничтожили пехоту противника огнем из САУ «Акация». Разведчики обнаружили позиции противника на Купянском направлении и передали координаты расчету САУ, который тут же отработал по цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.