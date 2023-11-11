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Артиллеристы ЗВО уничтожили пехоту боевиков огнем из САУ «Акация»

05:00 11.11.2023
Наши артиллеристы ударили по позициям боевиков из САУ «Акация» на Купянском направлении в зоне СВО. Позиции противника обнаружили разведчики группировки «Запад».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы группировки войск «Запад» обрушили артиллерийский удар на украинских боевиков на Купянском направлении в зоне спецоперации. МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций националистов.

Разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники противника и передали координаты для дальнейшего уничтожения. Разведка велась как визуально, так и с помощью беспилотников. Для уничтожения цели на место выдвинулась самоходная артиллерийская установка «Акация».

Расчет «Акации» закрепился на закрытой позиции для ведения огня по врагу. Применив осколочно-фугасные боеприпасы, наши артиллеристы разгромили пехоту боевиков.

Работать артиллеристам приходится в сложных условиях. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры, или идет минометный обстрел. Однако они продолжают ежедневно уничтожать огневые позиции противника, стараясь при этом делать все возможное, чтобы быть максимально неуловимыми для него. Их поддержка необходима пехоте.

Ранее были опубликованы кадры работы САУ «Гвоздика» на Угледарском направлении. Боец с позывным «Абрам» заявил, что управление артиллерийской установкой напоминает управление иномаркой, только вместо руля находятся рычаги.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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