Армия Армия Армия

Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ на Артемовском направлении

12:14 10.11.2023
Десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Бронегруппа ВДВ уничтожила украинскую пехоту на Артемовском направлении. Кадры боевой работы костромских десантников в зоне военной операции по защите Донбасса публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что бойцы действуют на машинах БМД-2К-АУ. В ходе регулярных рейдов десантники практически вплотную подходят к вражеским позициям.

Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями, расстояние до противника не превышает 500 метров. Корректировка стрельбы производится с помощью беспилотника. Российские военные разгромили подразделение ВСУ, выпустив ракету по противнику из ПТРК «Фагот», установленного на башне.

Отстрелявшись по целям, бойцы покидают позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ. Сменив позиции, бронегруппа продолжила громить украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Путин назначил Альберта Хорева новым послом России в Пакистане
12:56 В стране и мире
Видео
В Подольске вместе с машиной обрушился мост через Пахру
11:26 В стране и мире
Медведчук заявил, что Украина развалит ЕС при вступлении в него
10:58 Армия
Видео
Пленный украинец со свастикой на шее рассказал о своем уголовном прошлом
10:49 В стране и мире
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.