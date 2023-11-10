Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ на Артемовском направлении

Десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бронегруппа ВДВ уничтожила украинскую пехоту на Артемовском направлении. Кадры боевой работы костромских десантников в зоне военной операции по защите Донбасса публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что бойцы действуют на машинах БМД-2К-АУ. В ходе регулярных рейдов десантники практически вплотную подходят к вражеским позициям.

Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями, расстояние до противника не превышает 500 метров. Корректировка стрельбы производится с помощью беспилотника. Российские военные разгромили подразделение ВСУ, выпустив ракету по противнику из ПТРК «Фагот», установленного на башне.

Отстрелявшись по целям, бойцы покидают позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ. Сменив позиции, бронегруппа продолжила громить украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.