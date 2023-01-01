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Полный суверенитет и консолидация общества: Путин об итогах ушедшего года

Ян Брацкий
11:46 01.01.2023
По мнению президента России, 2022-ой четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Россия в уходящем году сделала важные шаги к обретению полного суверенитета и мощной консолидации общества. С такими словами президент Владимир Путин обратился к гражданам в своем новогоднем обращении. По мнению главы государства, ушедший 2022-ой стал годом, в котором была заложена основа для будущего.

«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему отечеству», - заключил Путин.

Кроме того, Путин в своем обращении заявил, что западные элиты годами заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе - по разрешению конфликта в Донбассе. Но все это оказалось ложью. Запад цинично использовал Украину и ее народ для ослабления и раскола России, уверен президент.

На этом фоне, российский лидер сказал, что гордится силой духа, стойкостью и отвагой тех, кто сражается за родную землю.

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