В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержало украинца, подозреваемого в организации покушения в ДНР

Никита Черненко
04:50 10.11.2023
По версии следствия, подозреваемый предлагал вознаграждение в 6,5 миллиона рублей за убийство директора производственного объединения.
ФСБ задержало украинца, подозреваемого в организации покушения в ДНР
© Фото: ЦОС ФСБ РФ РИА Новости
Читайте нас на:

В Донецкой Народной Республике спецслужбы задержали гражданина Украины, подозреваемого в организации покушения на директора производственного объединения Мариуполя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемый украинец связался с одним из местных жителей региона и предложил ему совершить убийство директора мариупольского объединения, получив за это вознаграждение в размере 6,5 миллиона рублей. СК РФ по ДНР возбудил уголовное дело по факту организации попытки заказного убийства.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя», - уточнили в УФСБ.

Недавно ФСБ провело задержание жителя ДНР, пытавшегося вызнать сведения, составляющие государственную тайну, и передать их украинским спецслужбам. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 В стране и мире
Видео
Боец «Тюкава» рассказал о важном преимуществе танка перед артиллерией
01:33 В стране и мире
ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта
19:52 В стране и мире
Видео
В Москве вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД, продавшему сведения о Дугиной
18:50 В стране и мире
Захарова заявила, что около 300 детей с гражданством РФ находятся в Газе
18:40 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении в воздухе украинской ракеты «Нептун» у Крыма
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.