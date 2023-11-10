ФСБ задержало украинца, подозреваемого в организации покушения в ДНР

По версии следствия, подозреваемый предлагал вознаграждение в 6,5 миллиона рублей за убийство директора производственного объединения.

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В Донецкой Народной Республике спецслужбы задержали гражданина Украины, подозреваемого в организации покушения на директора производственного объединения Мариуполя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемый украинец связался с одним из местных жителей региона и предложил ему совершить убийство директора мариупольского объединения, получив за это вознаграждение в размере 6,5 миллиона рублей. СК РФ по ДНР возбудил уголовное дело по факту организации попытки заказного убийства.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя», - уточнили в УФСБ.

Недавно ФСБ провело задержание жителя ДНР, пытавшегося вызнать сведения, составляющие государственную тайну, и передать их украинским спецслужбам. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.