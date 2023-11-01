Спасать кота из запертого авто в Москве приехали полицейские и сотрудники МЧС
Прохожие заметили на платной парковке питомца, запертого в машине в районе Охотного ряда.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Полиция и сотрудники МЧС прибыли к автомобилю, в котором уже несколько дней заперт кот. На парковке в центре Москвы работает корреспондент «Звезды».
Вокруг транспортного средства собралось большое количество неравнодушных прохожих и журналистов.
Ранее стало известно об обнаружении питомца в салоне припаркованной машины в районе Охотного ряда.
В соцсетях пользователи пишут, что животное оказалось в таком положении, поскольку хозяин попал психиатрическую клинику на неопределенное время. Официального подтверждения этой информации сейчас нет.