Спасать кота из запертого авто в Москве приехали полицейские и сотрудники МЧС

Прохожие заметили на платной парковке питомца, запертого в машине в районе Охотного ряда.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Полиция и сотрудники МЧС прибыли к автомобилю, в котором уже несколько дней заперт кот. На парковке в центре Москвы работает корреспондент «Звезды».

Вокруг транспортного средства собралось большое количество неравнодушных прохожих и журналистов.

Ранее стало известно об обнаружении питомца в салоне припаркованной машины в районе Охотного ряда.

В соцсетях пользователи пишут, что животное оказалось в таком положении, поскольку хозяин попал психиатрическую клинику на неопределенное время. Официального подтверждения этой информации сейчас нет.