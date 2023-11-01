МО РФ: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена сегодня в 14.00, уточнило Минобороны России.
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Беспилотник самолетного типа сбит сегодня системой ПВО в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, Киев попытался осуществить атаку сегодня в районе 14.00 по столичному времени.
Накануне днем Минобороны сообщило об уничтожении двух за день украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Один из них сбили около 13.00 по московскому времени, другой был уничтожен в районе 11.30.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.