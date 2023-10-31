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МО РФ: второй за день беспилотник врага уничтожен в небе Белгородской области

13:51 31.10.2023
Неприятельский беспилотник самолетного типа сбили дежурные средства ПВО.
МО РФ: второй за день беспилотник врага уничтожен в небе Белгородской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении второго за день украинского беспилотника над территорией Белгородской области. 

Утверждается, что он был сбит около 13.00 по московскому времени. Прошлый беспилотник был уничтожен в районе 11.30. 

Российское оборонное ведомство заявило, что неприятель при помощи этого беспилотника самолетного типа пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. 

БПЛА стал добычей дежурных средств противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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