МО РФ: второй за день беспилотник врага уничтожен в небе Белгородской области

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Минобороны России сообщило об уничтожении второго за день украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

Утверждается, что он был сбит около 13.00 по московскому времени. Прошлый беспилотник был уничтожен в районе 11.30.

Российское оборонное ведомство заявило, что неприятель при помощи этого беспилотника самолетного типа пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

БПЛА стал добычей дежурных средств противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.