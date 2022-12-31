Салюков исполнил желание мальчика Миши в рамках «Елки желаний»

Также главнокомандующий Сухопутными войсками РФ провел телемост с семьями российских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Военачальник провел Новогодний телемост с семьями российских военнослужащих и передал им теплые слова от их мужей и отцов, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Генерал армии перед проведением телемоста лично созвонился по спецсвязи с бойцами ВС РФ, которые находятся в зоне боевых действий и убедился в их боеспособности.

«У нас в этом году было много задач, и ваши мужья в этом активно участвовали и участвуют. Я уверен, что и в будущем году все задачи, которые перед нами стоят, мы успешно выполним. И в этом, уважаемые женщины, немаловажная доля вашего труда. Поэтому я вас отдельно благодарю и отдельно поздравляю», - сказал он в своем обращении к женам военнослужащих.

Также Олег Салюков исполнил желание 8-летнего мальчика Миши из Москвы. Парнишка хотел получить от Деда Мороза электронный планшет.

Ранее в Воздушно-десантных войсках прошла ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский исполнил новогоднее пожелание девочки Александры из города Сосенский Калужской области. Мечтой 6-летней Саши был новый велосипед, который она и получила в подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.