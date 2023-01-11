ЕС и НАТО намерены сотрудничать, чтобы не допустить диверсии как на «Северных потоках»

Об этом перед семинаром ЕС и НАТО с участием генсека альянса Йенса Столтенберга заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Европейский союз и НАТО после диверсий на «Северных потоках» намерены запустить рабочую группу для противостояния угрозам критической инфраструктуре. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед семинаром между ЕК и НАТО.

«Это новая область сотрудничества. Мы должны усилить сотрудничество в охране нашей инфраструктуры. Мы стали свидетелями диверсии на «Северном потоке». Мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для устойчивой критической инфраструктуры», - цитируют ее РИА Новости.

В публикации также отмечается, что в данном семинаре примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Совместно члены альянса намерены работать над планированием мер по противодействию и предотвращению атак на критическую инфраструктуру.

Ранее Йенс Столтенберг оценил оставшиеся у ЕС и НАТО вооружение после оказания военной помощи Украине. По его словам, запасы истощились, но это лишь является поводом, чтобы производить больше оружия как для собственных нужд, так и для увеличения поставок Киеву.

26 сентября 2022 года стало известно об утечках на российских газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Повреждения были обнаружены в исключительных экономических водах Дании и Швеции. По результатам расследования Стокгольм заявил, что на месте утечек были найдены следы взрывчатки. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы располагают данными, что Британия имеет прямое отношение к теракту на ветках газопровода «Северный поток». На данную тему высказывался и президент страны Владимир Путин. По его словам, ЕС намеренно умалчивает о диверсиях, хотя это и противоречит их интересам.