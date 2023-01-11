Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Зимина*

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Сегодня Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте бизнесмена и сына основателя компании «Вымпелком» Бориса Зимина*. По данным ТАСС, его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Дело связано со сделкой по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar LTD.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании Зимину меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», - сказал судья.

Отмечается, что постановление суда в данный момент не вступило в силу. Оно еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России Бориса Зимина* объявили в розыск. По сведениям защиты, предприниматель живет в Израиле и не скрывается от следствия.

* Борис Зимин признан в Российской Федерации иностранным агентом.