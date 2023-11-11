Небензя: РФ возмущена тем, что ЦАХАЛ наносит удары по гражданским объектам в Газе

Постпред РФ в ООН сказал, что только прекращение огня поможет избежать роста числа жертв конфликта.

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Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что Россия возмущена фактами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гражданским объектам в секторе Газа. Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященному ближневосточному конфликту.

Постпред подчеркнул, что кратковременные паузы в боевых действиях, которые совершает ЦАХАЛ, не помогут избежать увеличения числа жертв конфликта Израиля и Палестины, и только полное прекращение огня может поспособствовать деэскалации конфликта.

«Целенаправленные удары Израиля по гражданским объектам - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Эти мечети, по которым был нанесен удар, расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует», - подчеркнул Небензя.

Ранее постпред РФ в ООН заявил, что Израиль не имеет права на самооборону в идущем конфликте с Палестиной, так как является оккупирующим государством. Он призвал от лица страны прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, дабы предотвратить рост кризиса до региональных масштабов.