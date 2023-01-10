Донецк под огнем: что известно о новых обстрелах города со стороны ВФУ
Сегодня днем Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Одновременно под огнем оказались сразу Куйбышевский, Киевский, Кировский и Ленинский районы города. В Кировском районе была обстреляна шахта имени Скочинского. Ранения получили девять горняков, один из них погиб.
В Ленинском районе в частном секторе удар пришелся на жилые дома. Ранение получила женщина. Стены многих домов разрушены, повсюду лежат осколки стекла. Когда люди услышали первые разрывы снарядов, в первую очередь бросились на помощь соседям.
К счастью, в частном секторе обошлось без жертв, но люди по-прежнему очень сильно напуганы. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Эксперты выясняют, из чего именно украинские националисты нанесли удар по частному сектору.
Ранее Минобороны распространило кадры работы РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции.