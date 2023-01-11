Швейцарского чиновника обвинили в расизме за слова о беженцах с Украины
Главу Департамента социальных служб и здравоохранения кантона Люцерн, Швейцария, Гвидо Графа раскритиковали за высказывание об украинских беженцах. Об этом написало издание Luzerner Zeitung.
По его мнению, они более требовательны, чем люди, которые приезжают в Швейцарию из других государств.
«Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно», - цитирует его издание.
При этом он считает, что местное население тоже имеет вопросы к украинцам, которые получают социальную поддержку от принимающего их государства, но при этом могут себе позволить ездить на внедорожниках.
По данным LZ, после этих слов Графа обвинили в расизме. В частности, депутат от «зеленых» Урбан Фрай потребовал ответа на вопрос, сколько именно беженцев с Украины, проживающих в кантоне, имеют автомобили и получают социальную помощь.
Ранее польское издание Noizz.pl рассказало историю о том, как украинскую беженку выселили из квартиры в Польше. Причиной стало то, что гостья, приглашенная хозяйкой «по зову сердца», занимала ее кухню по нескольку часов в день и лепила там пельмени на продажу. В результате жительница Польши признала, что совершила ошибку.