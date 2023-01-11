Швейцарского чиновника обвинили в расизме за слова о беженцах с Украины

Глава Департамента социальных служб и здравоохранения заявил, что беженцы с Украины более требовательны, чем остальные.

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Главу Департамента социальных служб и здравоохранения кантона Люцерн, Швейцария, Гвидо Графа раскритиковали за высказывание об украинских беженцах. Об этом написало издание Luzerner Zeitung.

По его мнению, они более требовательны, чем люди, которые приезжают в Швейцарию из других государств.

«Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно», - цитирует его издание.

При этом он считает, что местное население тоже имеет вопросы к украинцам, которые получают социальную поддержку от принимающего их государства, но при этом могут себе позволить ездить на внедорожниках.

По данным LZ, после этих слов Графа обвинили в расизме. В частности, депутат от «зеленых» Урбан Фрай потребовал ответа на вопрос, сколько именно беженцев с Украины, проживающих в кантоне, имеют автомобили и получают социальную помощь.

Ранее польское издание Noizz.pl рассказало историю о том, как украинскую беженку выселили из квартиры в Польше. Причиной стало то, что гостья, приглашенная хозяйкой «по зову сердца», занимала ее кухню по нескольку часов в день и лепила там пельмени на продажу. В результате жительница Польши признала, что совершила ошибку.