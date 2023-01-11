Посол Китая в РФ: страны готовы возобновить взаимные поездки граждан

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва работают над улучшением стратегического взаимодействия и готовы как можно скорее возобновить взаимные поездки граждан.

«В новых исторических условиях мы готовы вместе с российскими друзьями непрерывно углублять всесторонне стратегическое взаимодействие, как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан, активизировать культурно-гуманитарные обмены, обеспечить стабильную, бесперебойную работу международных производственных цепочек и цепочек поставок, способствовать развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества в интересах совместного развития наших стран, а также внести конструктивный вклад в общую борьбу против пандемии и восстановление мировой экономики», - сказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, новая тактика борьбы КНР с пандемией коронавируса придаст более мощный импульс развитию экономики страны, а вместе с тем «открываются и новые возможности для дальнейшего углубления китайско-российского сотрудничества».

Он также отметил содержание поздравительной телеграммы председателя КНР Си Цзиньпина в адрес российского президента Владимира Путина в преддверии Нового года, в которой говорилось, что в 2023 году «откроются новые возможности для развития китайско-российских отношений».

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии заявил, что усиливающееся сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой угрожает установленному странами Запада мировому порядку. Как отметил генсек Североатлантического альянса, главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать специальную военную операцию России на Украине. Столтенберг также подчеркнул углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.