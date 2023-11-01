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Эксперт Уваров связал визит Макрона в Астану и потерю огромной кладовки в Нигере

Анна Назайкина
13:29 01.11.2023
По словам специалиста, Франция рискует потерять свой запас урана на будущее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: akorda.kz
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Президент Франции Эммануэль Макрон может попытаться добиться двух целей в ходе своего визита в Казахстан, предположил в беседе со «Звездой» заявил специалист по атомной энергетике Александр Уваров.

По его словам, Астана намеренно сдерживает добычу урана последние годы у всех совместных предприятий, включая французское из-за того, что уран был слишком недооценен, слишком дешев.

«Единственное, что мог бы сделать господин Макрон, это попытаться как-то убедить Казахстан, чтобы убрать ограничение, чтобы рудник, где участвуют французы, вышел на полную мощность. Теоретически он может попробовать это сделать...Реально, я думаю, ничего не изменится», - сказал он.

Уваров усомнился в том, что французский лидер попытается приобрести для своей страны новое месторождение. Однако, считает эксперт, Макрон может попробовать выполнить другую задачу.

«Он (Макрон - Прим. ред.) может попытаться ненавязчиво как-то попросить лидеров Казахстана, чтобы они как-то попытались сократить объемы сотрудничества с Китаем, потому что Китай там покупает уран в огромных количествах. Это все из области прогнозов», - добавил Уваров.

Ранее агенство Bloomberg писало, что визит президента Франции может быть связан с потерей поставщика урана в лице Нигерии. Уваров считает, что сейчас в Париже к этой ситуации относятся спокойно.

«На данный момент они совершенно спокойны. Очередную партию они успели вывезти. Она в августе висела в Бенине, после чего ее тихонечко переправили во Францию. А следующая партия - до нее еще время даже не дошло. Они еще даже не почувствовали этого дела», - объяснил он.

На перспективу есть проблема, которая заключается в третьем месторождении Имурарен, которое принадлежит французам. По словам эксперта, это богатейшее месторождение, его еще не начали разрабатывать, держали про запас.

«Французы сейчас практически ничего не потеряли, но вот этот свой запас на будущее они рискуют потерять...Что будет потом - они сидят и не понимают», - сказал Уваров.

Кроме того, пояснил специалист, в Нигере присутствуют китайские компании, которые «очень жадны до урана».

«Я думаю, что китайцы попытаются воспользоваться этим моментом и эту лицензию перебить на себя. Тогда это будет тяжелейший удар по французской атомной энергетики, они лишатся огромной кладовки», - предположил он.

Эксперт обратил внимание на то, что для Франции уран имеет большое значение - атомная энергетика вырабатывает более 70% электроэнергии в стране.

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