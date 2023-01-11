Центробанк объявил о госрегистрации ООО «Банк Точка»

Основным направлением деятельности банка станет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

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ЦБ принял решение о государственной регистрации вновь созданного ООО «Банк Точка». Ему выдадут универсальную лицензию на банковские операции в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, и правом на привлечение вкладов от физических лиц.

«Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО "Банк Точка"», - говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что основным направлением деятельности банка станет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что Банк России возобновит с 13 января проведение операций с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань - рубль».