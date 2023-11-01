Армия Шойгу констатировал безуспешность попыток ВСУ занять российские позиции Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ пытаются атаковать позиции российских подразделений на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель предпринимает попытки атаковать позиции ВС РФ сразу на несольких направлениях. Все они не имеют успеха. «Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания. Сергей Шойгу квалифицировал эти действия врага, как отчаянные. Министр отметил, что они приводят к большим потерям среди украинских военнослужащих. Кроме этого, Шойгу отметил, что Украина терпит поражение, невзирая на поставки военной техники и вооружения стран НАТО Киеву. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика