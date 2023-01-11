Армия Армия Армия

МО РФ: в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков

13:00 11.01.2023
Кроме этого, в районе Артемовска были уничтожены украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства. 
МО РФ: в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили о поражении командно-наблюдательно пункта батальона украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах», - сообщил Конашенков.

Он рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В районе Котовки в Харьковской области была уничтожена вражеская установка РСЗО «Ураган». В районе Белогоровки на территории ДНР была уничтожена украинская гаубица М777 американского производства. Так же судьба постигла и две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе Райгородка в том же регионе России. 

Еще противник потерял буксируемую гаубицу Д-20, уничтоженную в района населенного пункта Колодези в ДНР. Две украинских гаубицы Д-30 были ликвидированы в районах Берестового в Харьковской области и Победы в ДНР. Российские войска уничтожили украинскую САУ 2С1 «Гвоздика» в районе Павловки в ДНР. 

А в районе Артемовска были уничтожены украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства. 

Отличилась и российская истребительная авиавция. В районе Попова Яра на территории ДНР был сбит украинский истребитель Су-27. 

Игорь Конашенков рассказал и о суточных успехах российских средств ПВО. Было сбито два украинских беспилотника - это произошло в районах Павловки в ДНР и Кременной в ЛНР. Также удалось перехватить пять вражеских реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР), Картамышево (ЛНР). Кроме того, в районе Брянки на территории ЛНР была сбита украинская противорадиолокационная ракета HARM американского производства. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные цифры потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 371 самолета, 200 вертолетов, 2 868 беспилотников 400 ЗРК, 7 473 танков и боевых бронированных машин, 976 боевых машин РСЗО, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной техники.  

Также Конашенков заявил о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:00 Армия
МО РФ: в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков
12:18 В стране и мире
Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым
12:20 В стране и мире
В Кремле назвали уткой сообщения о якобы запрете выезда мужчин призывного возраста из России
11:50 В стране и мире
Видео
«Союз МС-22» будут спускать на Землю в беспилотном режиме
11:40 Вопросы истории
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной
Популярное
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.