МО РФ: в районе Артемовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона украинских боевиков

Кроме этого, в районе Артемовска были уничтожены украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства.

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В Минобороны России заявили о поражении командно-наблюдательно пункта батальона украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах», - сообщил Конашенков.

Он рассказал и о результатах контрбатарейной борьбы за сутки. В районе Котовки в Харьковской области была уничтожена вражеская установка РСЗО «Ураган». В районе Белогоровки на территории ДНР была уничтожена украинская гаубица М777 американского производства. Так же судьба постигла и две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе Райгородка в том же регионе России.

Еще противник потерял буксируемую гаубицу Д-20, уничтоженную в района населенного пункта Колодези в ДНР. Две украинских гаубицы Д-30 были ликвидированы в районах Берестового в Харьковской области и Победы в ДНР. Российские войска уничтожили украинскую САУ 2С1 «Гвоздика» в районе Павловки в ДНР.

А в районе Артемовска были уничтожены украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства.

Отличилась и российская истребительная авиавция. В районе Попова Яра на территории ДНР был сбит украинский истребитель Су-27.

Игорь Конашенков рассказал и о суточных успехах российских средств ПВО. Было сбито два украинских беспилотника - это произошло в районах Павловки в ДНР и Кременной в ЛНР. Также удалось перехватить пять вражеских реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР), Картамышево (ЛНР). Кроме того, в районе Брянки на территории ЛНР была сбита украинская противорадиолокационная ракета HARM американского производства.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные цифры потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 371 самолета, 200 вертолетов, 2 868 беспилотников 400 ЗРК, 7 473 танков и боевых бронированных машин, 976 боевых машин РСЗО, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной техники.

Также Конашенков заявил о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов