Reuters: Блинкен 3 ноября посетит Израиль

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу 3 ноября, передает Reuters со ссылкой на Госдепартамент. Там он встретится с членами местного правительства, а потом совершит другие остановки в регионе.

В октябре Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Представители палестинского здравоохранения ранее заявили об авиаударах Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил удар по лагерю беженцев Джабалия, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек.