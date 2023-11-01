В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: Блинкен 3 ноября посетит Израиль

Владимир Рубанов
01:29 01.11.2023
Госсекретарь США намерен остановиться и в других странах региона.
Reuters: Блинкен 3 ноября посетит Израиль
© Фото: Haim Zach Israel Gpo Globallook Press
Читайте нас на:

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу 3 ноября, передает Reuters со ссылкой на Госдепартамент. Там он встретится с членами местного правительства, а потом совершит другие остановки в регионе.

В октябре Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Представители палестинского здравоохранения ранее заявили об авиаударах Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил удар по лагерю беженцев Джабалия, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:40 В стране и мире
Видео
Три человека погибли при обстреле Донецка, пострадал оператор «Звезды»
23:19 В стране и мире
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
22:52 В стране и мире
ЦАХАЛ подтвердил удар по лагерю в Газе с 400 ранеными и погибшими
21:42 В стране и мире
Пентагон перебросит еще 300 военнослужащих в зону ответственности СЕNТСОМ
21:22 В стране и мире
Путин принял отставку главы Вологодской области
Популярное
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.