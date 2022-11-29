ЦБ может ослабить валютный контроль в случае смягчения санкций

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Центральный банк России готов к либерализации валютного контроля как к ответной мере на ослабление санкционного давления. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал, опубликованный ведомством.

Согласно материалу ЦБ, одной из причин ослабления валютного контроля может стать, например, разморозка российских активов. Из-за подобных ограничительных мер, введённых недружественными странами, на данный момент существует множество сложностей и издержек в исполнении международных контрактов, говорится в документе.

«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств» - сообщает ЦБ.

При этом в организации считают, что при определении уровня валютного контроля целесообразно применять различные подходы к резидентам, зависимо от их собственных ограничений, введенных в отношении России.

Ранее Центральный банк сообщил, что не рассматривает вариант выкупа заблокированных за рубежом российских активов. Согласно официальной позиций РФ, заморозка российских средств является незаконной.