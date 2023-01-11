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Дептранс объяснил задержки в движении московского метро утром в среду

Семен Лавров
12:38 11.01.2023
В ведомстве заявили, что проверки были связаны с повышенным напряжением, поступающим из города, и необходимостью проверки инфраструктуры.
Дептранс объяснил задержки в движении московского метро утром в среду
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Московский департамент транспорта объяснил увеличение интервалов движения поездов Московского метрополитена в утренний час пик в среду. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции, были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской, а также на южном участке Калужско-Рижской линии», - гласит публикация.

Ранее стало известно, что в утренний час пик на южных участках двух линий московского метро увеличились интервалы движения поездов. На отснятых «Звездой» кадрах видно, как на платформах станций образовалось столпотворение пассажиров, которые не могли совершить посадку.

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