Иностранцев начнут выпускать из сектора Газа в Египет с 12 ноября

Пункт приостановил свою работу в пятницу 10 ноября из-за проблем с получением разрешения на эвакуацию раненых в каретах скорой помощи.

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КПП «Рафах» возобновит с 12 ноября пропуск иностранцев со стороны сектора Газа. Об этом проинформировали в Управлении погранпереходов анклава.

«Управление погранпереходов и границы объявляет, что погранпереход "Рафах" завтра, 12 ноября, возобновит свою работу для владельцев иностранных и египетских паспортов», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Пункт приостановил работу в пятницу 10 ноября. Около 600 человек не смогли попасть в Египет из сектора Газа. Причиной стали проблемы с получением разрешения на вывоз раненых в каретах скорой помощи. Пока на КПП разбирались с ситуацией, обычные граждане не могли пройти через него.

Как объяснила россиянка, тоже ожидавшая своей очереди у КПП «Рафах», на пункте ожидали карету скорой помощи с ранеными из больницы Аш-Шифа. Когда подъехала машина с ранеными с юга, ее не пропустили.