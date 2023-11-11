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В ХАМАС назвали число уничтоженной техники Израиля с начала операции в секторе Газа

Марина Крижановская
22:22 11.11.2023
Из 160 единиц военной техники Израиля порядка 25 было ликвидировано за последние 48 часов.
В ХАМАС назвали число уничтоженной техники Израиля с начала операции в секторе Газа
© Фото: IDF XinHua Globallookpress
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В военном крыле палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявили, что им удалось уничтожить порядка 160 единиц военной техники Израиля. Из них свыше 25 - за последние двое суток. Об этом сообщил официальный представитель крыла Абу Убейда, его цитирует РИА Новости.

«Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионисткой военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов», - заявил он.

Второго ноября в «Бригады Аль-Кассам» заявили, что уничтожили шесть израильских танков в секторе Газа. Тогда Абу Убейда отметил, что к северо-западу от города Газа был «борцы за веру» провели контрудар, в ходе которого уничтожено шесть танков, два транспортных средства для перевозки солдат, бульдозер, нанесен большой урон израильской армии в живой силе.

В конце октября в ХАМАС сообщили о поражении израильского вертолета ракетой Sam7 над сектором Газа. Отмечалось, что «моджахеды "Бригады Аль-Кассам"» нацелили ракету на вертолет и подтвердили, что он был сбит.

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