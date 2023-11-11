ЛАГ и ОИС призвали МУС начать расследования военных преступлений Израиля

Главы арабских и исламских стран призвали МУС расследовать преступления Израиля в отношении сектора Газа, создав для этого два подразделения по правовому мониторингу, зафиксировать все совершенные с 7 октября преступные деяния и подготовить материалы для суда.

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В Эр-Рияде по завершении саммита ЛАГ (Лиги арабских государств) и ОИС (Организации исламского сотрудничества) участники призвали МУС (Международный уголовный суд) расследовать военные преступления Израиля в отношении сектора Газа.

Отмечается, что прокурора МУС призвали поручить секретариатам ЛАГ и ОИС следить за выполнением этого требования.

Указано, что лидеры арабских и исламских стран потребовали создать два подразделения по правовому мониторингу с целью зафиксировать все преступления, совершенные в секторе Газа с 7 октября.

Они также должны будут подготовить материалы для суда по нарушениям Израилем международного гуманитарного права. Сообщается, что через 15 дней юристы должны представить свой отчет.

«Прокурор МУС обязан завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим, поручив генеральным секретариатам Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств следить за выполнением этого требования», - цитирует РИА Новости итоговую декларацию саммита.

Во время этого саммита с призывом к МУС и ООН обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что они должны начать расследование военных преступлений Израиля в Газе.