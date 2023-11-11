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Политолог Корнилов рассказал о яростной дискуссии в Германии из-за помощи Украине

Алина Луговая
18:08 11.11.2023
Политолог Владимир Корнилов считает, что немцы не хотят жертвовать своей экономикой ради другого коррупционного режима.  
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Florian Gaertner, Globallookpress
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В некоторых странах ЕС, в том числе в Германии, ведется большая дискуссия по вопросу необходимости выделения помощи Украине в объеме 20 миллиардов евро из-за того, что экономика союза испытывает не самые лучшие времена. Об этом «Звезде» рассказал политолог Владимир Корнилов.

«Вокруг этого и иных планов по финансированию Украины со стороны ЕС копья ломаются последние несколько месяцев упорно. Не самые большие влиятельные страны ЕС Венгрия и Словакия, по сути дела, заблокировали все планы по финансированию», - рассказал Корнилов, комментируя информацию о том, что ряд стран ЕС выступил против военной помощи Киеву.

В связи с чем, по словам политолога, ЕС сейчас вырабатывает механизмы, благодаря которым мог бы обойти блокаду со стороны этих, как он считает, не столь важных для него стран. В то же время, отметил Корнилов, в некоторых влиятельных странах не согласны с этим.

«В Германии идут большие дискуссии по поводу необходимости выделения именно таких сумм в условиях, когда экономика ЕС находится в рецессии и испытывает не самые лучшие времена. Дискуссия идет яростная», - добавил политолог.

Корнилов не исключил, что в итоге помощь Украине будет выделена, но не в таком объеме.

«Идет дискуссия в первую очередь финансистов-прагматиков и геополитиков, которые считают, что России нужно в любом случае нанести поражение на поле боя либо же на финансовом фронте», - сказал Корнилов.

По словам политолога, та же Германия, которая выступила против оказания помощи в объеме 20 миллиардов евро понимает, что основное бремя финансирования ляжет на нее, как основного донора ЕС.

«Немцы больше всех озабочены, как распределяется это бремя. В условиях, когда германская экономика оказывается в кризисе, который сложно не заметить невооруженным глазом, у многих немцев вызывает вопросы о том, почему мы должны жертвовать интересами собственной экономики, собственных незащищенных слоев населения, на которых урезают расходы, и передавать эти деньги коррупционному режиму, который все равно их разворует», - заключил Корнилов.

Напомним, ранее ряд стран ЕС выступил против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Во-первых, для его реализации предложили увеличить срок, а, во вторых, Германия, являющаяся ключевой фигурой ЕС, выступила против. 

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