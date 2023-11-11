В Екатеринбурге загорелся хостел

В Екатеринбурге из второго этажа здания, где находится хостел, валят клубы дыма.

© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Здание с хостелом загорелось в Парковом переулке города Екатеринбурга. На видео, опубликованном 360, заметно, как дым вырывается из окон второго этажа, где и находится хостел. На месте уже работают пожарные и полицейские.

Телеканал сообщает, что 30 человек, находящихся внутри, покинули здание самостоятельно. Среди них пятеро детей. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул на промышленном предприятии села Козино в Курской области. Возгорание началось в ходе обстрела здания украинскими боевиками. Первой загорелась крыша.