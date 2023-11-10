На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Украинские боевики обстреляли село Козино в Курской области. В результате начался пожар на промышленном предприятии.
Выпущенные ВСУ снаряды попали в производственное здание, у него загорелась крыша. Для тушения огня на место выехали пожарные расчеты. Об этом сообщает «360» со ссылкой на региональные власти.
Также сообщается, что прилетевшие боеприпасы повредили местные многоквартирные дома - их крыши, двери и окна. Вместе с ними повреждены хозпостройка и забор одного из частных домов, также два автомобиля.
В результате обстрела местные жители не пострадали.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские населенные пункты. За минувшие сутки они 22 раза открывали огонь по территории ДНР.
В результате были ранены пять человек. При обстрелах они использовали реактивную систему залпового огня, различного калибра артиллерию, часть снарядов имели кассетную боевую часть.