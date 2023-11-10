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На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ

Дарина Криц
17:03 10.11.2023
Попавший в здание снаряд вызвал возгорание на крыше. К тушению уже приступили специалисты.
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли село Козино в Курской области. В результате начался пожар на промышленном предприятии.

Выпущенные ВСУ снаряды попали в производственное здание, у него загорелась крыша. Для тушения огня на место выехали пожарные расчеты. Об этом сообщает «360» со ссылкой на региональные власти.

Также сообщается, что прилетевшие боеприпасы повредили местные многоквартирные дома - их крыши, двери и окна. Вместе с ними повреждены хозпостройка и забор одного из частных домов, также два автомобиля.

В результате обстрела местные жители не пострадали.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские населенные пункты. За минувшие сутки они 22 раза открывали огонь по территории ДНР.

В результате были ранены пять человек. При обстрелах они использовали реактивную систему залпового огня, различного калибра артиллерию, часть снарядов имели кассетную боевую часть.

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