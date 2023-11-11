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Захарова поинтересовалась, означают ли слова Борреля признание победы России

Марина Крижановская
17:28 11.11.2023
Мария Захарова привела два разных заявления Борреля, сделанных им в апреле 2022-го и в ноябре 2023, спросив, означает ли это официальное признание победы России.
Захарова поинтересовалась, означают ли слова Борреля признание победы России
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
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В МИД РФ прокомментировали сделанное Жозепом Боррелем заявление относительно победы Украины над Россией. Днем 11 ноября он сказал странам ЕС, что «скорой победы над Россией не ожидается».

Официальный представитель министерства Мария Захарова спросила, не означает ли это, что таким образом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель признал победу России. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Апрель 2022, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», - задала вопрос дипломат.

Выступая во время конгресса Партии европейских социалистов в Малаге, Жозеп Боррель акцентировал внимание участников, что у Евросоюза очень много проблем. Среди них первоочередной Боррель назвал Украину, «где скорой победы над Россией не ожидается».

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