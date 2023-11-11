В Киеве заявили, что готовы атаковать энергетическую инфраструктуру РФ

Глава украинского минэнерго Галущенко сказал, что Киев ответит, если Москва усилит удары по электросистеме Украины.

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Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев может нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре России в случае, если Москва этой зимой усилит удары по электросистеме его страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Отвечая на нападение России, мы бы ответили тем же подходом, атаковав их энергетическую инфраструктуру»,- приводит газета его слова.

Он отметил, что не является военнослужащим ВСУ и не обсуждал с представителями правительства из США возможные цели «российских энергетических операций».

Ему задали вопрос, означает ли это, что под удар со стороны Украины могут попасть «обширные нефтегазовые операции России и крупнейший двигатель ее экономики», Галущенко ответил положительно.

Когда его спросили, не отразится ли на мировых ценах на нефть и газ подобный шаг киевских властей, министр Галущенко ответил, что «мир справится».

«Атаки на инфраструктуру не будут столь критичны для цен, особенно когда речь идет о газе и нефти. Я имею в виду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится», - заявил в интервью украинский министр.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал слабостью ВСУ атаки на Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Ввиду неудач украинских военнослужащих на поле боя, сообщил Патрушев, они все чаще прибегают к покушениям и убийствам российских граждан, а также к атакам на гражданские объекты и критическую инфраструктуру РФ.