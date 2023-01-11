Конгресс США одобрил создание комитета по конкуренции с Китаем

В состав комитета войдут 16 конгрессменов, включая девять республиканцев и семь демократов.

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Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. В поддержку резолюции высказались 365 конгрессменов, против проголосовали 65.

Как заявил в ходе дебатов перед голосованием один из лидеров республиканцев Стив Скализ, президент Джо Байден и демократы в палате представителей за последние годы не смогли «привлечь к ответственности» Коммунистическую партию Китая (КПК).

«Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи», — цитирует его РИА Новости.

Специальный комитет, как ожидается, возглавит республиканец Майк Галлахер. В состав комитета войдут 16 конгрессменов, включая девять республиканцев и семь демократов.

Ранее президент США заявил, что Штаты готовы к активной конкуренции с Китаем. При этом Байден уточнил, что линии связи между двумя странами должны оставаться открытыми, а конкуренции не следует перерастать в конфликт.