Ксения Шойгу заявила, что «Остров фортов» к маю получит четыре катамарана

Шойгу отметила, что добираться в Кронштадт по воде - не только быстро, но и красиво.

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Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу заявила, что кластер в мае должен получить четыре новых катамарана.

«В мае месяце будет спущено четыре корабля, это и "Соммерсы", и "Котлины", последние будут расширять логистику между Петербургом и Кронштадтом», - сказала она журналистам в ходе рабочей поездки на Средне-Невский судостроительный завод.

Шойгу отметила, что добираться из Петербурга в Кронштадт и обратно по воде - не только красиво, но и быстро. За 40 минут можно попасть в «Остров фортов» прямо из центра города на Неве.

Также Ксения Шойгу сообщила, что в 2023 году число пассажиров на водном маршруте между центром Санкт-Петербурга и «Островом фортов» превысило сотню тысяч человек. По сравнению с 2021 годом это оказался более чем четырехкратный рост.

Ранее Ксения Шойгу рассказала о ходе работ на подлодке «Ленинский комсомол» в Кронштадте.