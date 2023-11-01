Эксперт Федоров: Макрон в Центральной Азии не ограничится поставками урана

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что президент Франции попытается увеличить присутствие ЕС в Казахстане и Узбекистане, а также склонить эти страны к более жесткой позиции в отношении РФ.

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Францию могут заинтересовать поставки урана из Казахстана, так как страна потеряла стабильного экспортера в лице Нигера. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Действительно, можно предположить, что Казахстан, являясь одним из крупных поставщиков урановой руды, может заинтересовать французов, которые лишились стабильных поставок из Нигера. А это где-то, по оценкам, порядка 15-20% всего сырья для атомной промышленности, которое Франция получала. Тем более это удобный путь из Африки через Средиземное море», - сказал он.

При этом, по мнению собеседника телеканала, экономическая тематика не будет ограничиваться только обсуждением поставок урана.

«Возможно, там и углеводороды, которых в Казахстане тоже с избытком. Французы могут предложить атомные станции, как ходили слухи. Хотя здесь конкурентное преимущество России несомненно. Не знаю, что в этом плане решит руководство Казахстана», - предположил специалист.

Кроме того, французский лидер в ходе визита в страны Центральной Азии попытается увеличить присутствие Евросоюза в странах постсоветского пространства, а также склонить эти государства «к более жесткой позиции в отношении России и спецоперации, которую она проводит на Украине», считает Федоров.

«Предполагаю, что для Казахстана и Узбекистана отношения с Россией куда важнее, учитывая историческое прошлое и тесные экономические и прочие связи, чем отношения с Европейским союзом и с той же Францией. Это важный фактор. Не думаю, что Макрону удастся резко изменить в лучшую для Европы сторону позицию Казахстана и Узбекистана по региональным проблемам и в том числе по отношению к СВО. Но эти вопросы будут затрагиваться», - заключил эксперт.

Сегодня Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, где у него пройдут переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Затем у французского лидера запланирована поездка в Узбекистан. По данным Bloomberg, он намерен укрепить «энергетическую безопасность Франции», поскольку государства Центральной Азии богаты ураном.