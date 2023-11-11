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Reuters: в гонке за первенство на Марсе 600 сотрудников SpaceX получили травмы

Елизавета Егорова
14:32 11.11.2023
Некоторые сотрудники SpaceX стали инвалидами из-за пренебрежения Илоном Маском нормами безопасности.
Reuters: в гонке за первенство на Марсе 600 сотрудников SpaceX получили травмы
© Фото: SpaceX, Globallookpress
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Мечта посадить свои космические корабли на поверхность Марса иногда мешает американскому миллиардеру Илону Маску заботиться о безопасности своих сотрудников. Как сообщает  агентство Reuetrs, уже более 600 работников SpaceX получили производственные травмы различной степени тяжести.

«...компания Маска пренебрегала нормами безопасности труда на опасных ракетных и космических объектах по всей стране <...> задокументировано по крайней мере 600 производственных травм, полученных сотрудниками SpaceX с 2014 года», - говорится в сообщении Reuters.

Более 100 человек получили порезы, примерно у 30 есть переломы или сдвиги костей, также есть случаи инвалидности. Все это произошло, потому что SpaceX считает, что сотрудники должны сами обеспечивать свою безопасность. В сообщении говорится, что миллиардер иногда хвастается своим пренебрежением к вопросам безопасности.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может высадиться на Марсе уже через три-четыре года. По словам главы SpaceX, примерно раз в два года орбиты занимают нужное положение, при котором появляется окно для запуска корабля.

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