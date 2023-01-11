В стране и мире Собаки и металлоискатели: СБУ проверяет правительственный квартал Киева Анна Назайкина Силовики осматривают офисы, места общего пользования в многоквартирных жилых домах, общественные места. © Фото: SBUkr, Telegram Читайте нас на: Украинская служба безопасности проводит «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале столицы, сообщила СБУ в своем Telegram-канале. «Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия... на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на близлежащих территориях», - сообщает украинская спецслужба. В СБУ заявили, что проводят такие мероприятия для усиления контрдиверсионной защиты важных гособъектов, повышения безопасности лиц, которые охраняются государством. Уточняется, что силовики осматривают офисы, места общего пользования в многоквартирных жилых домах, общественные места для того, чтобы найти «запрещенные» предметы. © SBUkr, Telegram Кроме того, силовики проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала. На прошлой неделе стало известно, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело на экс-ведущую канала NewsOne Диану Панченко. Экспертное мнение и аналитика