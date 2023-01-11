Собаки и металлоискатели: СБУ проверяет правительственный квартал Киева
Силовики осматривают офисы, места общего пользования в многоквартирных жилых домах, общественные места.
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Украинская служба безопасности проводит «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале столицы, сообщила СБУ в своем Telegram-канале.
«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия... на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на близлежащих территориях», - сообщает украинская спецслужба.
В СБУ заявили, что проводят такие мероприятия для усиления контрдиверсионной защиты важных гособъектов, повышения безопасности лиц, которые охраняются государством.
Уточняется, что силовики осматривают офисы, места общего пользования в многоквартирных жилых домах, общественные места для того, чтобы найти «запрещенные» предметы.
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