Обвиняемый в отравлении арбузами в Люблино отказался от комментариев в суде

Его дело рассматривается сегодня в Люблинском суде Москвы.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

Дезинсектор, обрабатывавший арбузы, после употребления которых от отравления погибли два человека, отказался дать комментарии «Звезде». Сегодня в Люблинском суде Москвы проходит рассмотрение его дела.

Разговаривать с журналистами также отказался и его представитель.

«Мы комментировать пока ничего не будем. В ходе судебного разбирательства будем давать комментарии», - заявил он.

В 2021 году в одном из жилых домов Москвы произошло массовое отравление арбузами, купленными в одном и том же магазине. В результате инцидента погибли два человека - бабушка и ее пятнадцатилетняя внучка. По данным СК РФ, причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность.