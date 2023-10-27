Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа

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Бывший глава движения и глава отдела по внешним связям ХАМАС Абу Марзук сообщил о готовности палестинской группировки освободить всех захваченных гражданских, однако удары Израиля не позволяют сделать это. Цитату члена политбюро ХАМАС приводит РИА Новости.

Марзук также отметил, что ХАМАС более внимательно рассматривает запросы от России по освобождению заложников с гражданством РФ. Он подчеркнул, что в условиях постоянных бомбардировок сектора Газа и следующих за ними разрушений создать коридоры для безопасного передвижения заложников оказывается невозможным.

«Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это», - заявил представитель ХАМАС.

Во время встречи российских дипломатов с представителями ХАМАС в МИД РФ одной из тем стала возможность эвакуации россиян и освобождение всех заложников из сектора Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия продолжит и считает необходимостью поддерживать контакты не только с Израилем, но и с представителями ХАМАС в этом конфликте.