Посол КНР заявил, что России и Китаю удалось построить «цитадель правды»

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Двусторонние отношения Российской Федерации и Китая основаны на взаимном доверии и сотрудничестве, благодаря которым странам удается противостоять внешним угрозам. Данное заявление сделал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Наши страны сообща противостояли "политическим вирусам" и исходящим от мировых гегемонов угрозам, строго стояли на страже авторитета ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), за счет доверия и сотрудничества построили цитадель правды, которая не подвержена влиянию любой лжи», - цитирует его ТАСС.

Дипломат также напомнил, что в период начала пандемии COVID-19 Россия стала одной из первых стран, которая оказала Китаю поддержку и направила своих специалистов для борьбы с вирусом, в то время как страны Запада занимались политизацией противодействия инфекции.

Напомним, что в настоящее время ситуация с распространением COVID-19 в Китае остается непростой и вызывает опасения у ВОЗ. По мнению представителей организации, власти КНР намеренно занижают количество заболевших жителей страны. На фоне этого ряд европейских стран ввели обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих из Китая туристов.