Новая «китайская угроза»: как Запад напугали открытые границы Китая после трехлетнего локдауна

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Трехлетнему заточению и жестким ограничением пришел конец. Китай снимает все ковидные санкции. Другие страны эту новость воспринимают с опаской и вводят ПЦР-тестирование для прибывающих из КНР, а поток оттуда — не малый. Уставшие от бесконечного сидения в своих квартирах китайцы рвутся за границу, а те, кто остался, штурмуют местные кафе и рестораны.

До китайского Нового года чуть меньше двух недель и власти страны подготовили для жителей, пожалуй, лучший подарок — отмену большинства ковидных ограничений. Об этом в эфире CGTN объявил Си Цзиньпин в своем обращении к нации 1 января.

«Сейчас профилактика и борьба с эпидемией вступили в новый этап, это все еще напряженное время, все проявляют усердие, но рассвет уже близок. Давайте проявим еще немного усилий, сплоченность — это победа», — заявил китайский лидер.

Поднебесная встречает рассвет, расправляя крылья после трехлетнего заточения. Некогда пустынные улицы оживают: в ресторанах нет свободных мест, к заведениям с едой на вынос — очереди.

«Я так рад этому. Первое, что я собираюсь сделать, это отведать димсамы. Затем я собираюсь навестить друзей и провести некоторое время с родителями», — говорит житель Гонконга Чан.

Ослабление мер первыми испытали на себе жители Гонконга, который во время пандемии был отрезан от большой земли. Тысячи людей выстроились у наземных КПП — для пересечения границы от гонконгцев больше не требуют ПЦР-тест. Такая же ситуация и во всех аэропортах Китая: одни крепкими объятиями встречают родных, другие — стремятся в путешествия.

«Вероятно, поеду в Таиланд на каникулы в качестве первой остановки», — рассказывает один из улетающих.

Впрочем, некоторые страны встречают китайских туристов настороженно: Франция, Великобритания, Испания, Финляндия и Таиланд вводят обязательное ПЦР-тестирование для прибывающих.

Политика нулевой терпимости считалась образцовым механизмом в борьбе с ковидом. В то время как во всем мире статистика по заболевшим росла в арифметической прогрессии, в многомиллиардном Китае цифры исчислялись максимум трехзначными символами.

«Мы всегда активно совершенствовали и оптимизировали меры, искали подходящие условия и нужный момент. Когда условия позволяли небольшую корректировку, мы ее вносили. Когда условия были более располагающими, мы вносили более масштабные корректировки. Несмотря на то, что наши меры изменились, наша концепция ставить жизни людей на первое место остается неизменной», — объясняет глава группы экспертов по реагированию на COVID-19 Лян Ваннянь.

Несколько лет в условиях тотальной изоляции внесли хаос во вторую экономику мира: останавливались заводы, люди теряли рабочие места. Все это сначала посеяло панику, затем — отчаяние, перешедшее в протесты и стычки с сотрудниками медорганизаций и полицией. Но статистика действительно поражала — эпидемию практически удалось победить, до минувшей осени, когда начался массовый всплеск заболеваемости. Но и на это у властей нашелся план перестройки.

«Необходимо доработать план реализации с учетом местных реалий, расширить вакцинацию и увеличить резерв лекарств и медицинских ресурсов. Следует приложить усилия для качественной работы по многоуровневой и классифицированной диагностике и лечению, усилить мониторинг эпидемии и меры профилактики в ключевых учреждениях, а также разработать планы по повышению уровня подготовки и обеспечить плавный и упорядоченный переход на новый этап», — заявил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

Парадоксально, что либерализацию нулевой терпимости ввели именно на фоне растущего числа зараженных. И этой новостью весьма обеспокоились на Западе. В той же ВОЗ считают, что Пекин намерено скрывает реальное число заболевших, все происходящее чуть ли не нарекают «новой китайской угрозой».

«Мы считаем, что текущие цифры, опубликованные в Китае, не отражают истинного воздействия болезни в плане госпитализации, поступления в отделения интенсивной терапии, и, особенно, в плане смертности», отмечает директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

На фоне открытого политического противостояния Вашингтона и Пекина заявления эти быстро подхватили западные СМИ, тиражируя на весь мир заголовки о массовых смертельных случаях. Хотя содержание этих расследований сомнительное — тот же британский DailyMail пишет о 280 миллионах зараженных в Китае в декабре, при этом ничем не подкрепляя данные. Китайские иммунологи, к слову, быстро реагируют на появление в стране новых штаммов — считается, что их ввезли как раз из-за границы.

«Китай еще больше усилил мониторинг новых мутантных штаммов, особенно постоянное изучение и суждение о глобальной эпидемической ситуации и риске его проникновения. Китай также провел динамический мониторинг трансмиссивности, патогенности и способности уклоняться от иммунной защиты новых мутантных видов в странах, где распространены мутантные штаммы», — рассказывает научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чэнь Цао.

Минздрав Китая действительно перестал делиться своей статистикой. С 24 декабря сайт с данными по заболевшим перестал обновляться. По данным университета Хопкинса, в Китае фиксируется не больше 15 тысяч случаев в день, что в совокупности в месяц составит меньше полумиллиона. А количество летальных случаев за все время пандемии в Китае составило всего 18 тысяч.