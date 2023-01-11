В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной

Закон в случае принятия вступает в силу с нынешнего года.

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Ежегодную выплату в сумме 75 тысяч рублей установят для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект в внесли в Государственную думу РФ депутаты. Выплаты будут осуществлены ко Дню Победы

В пояснительной записке указывается, что с 2019 года инвалидам и участникам войны предоставляется ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей. Парламентарии напомнили, что на 75-ю годовщину Победы указанная категория граждан получила единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

Инициатива направлена на улучшение материального положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, уточнили авторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент.