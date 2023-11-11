Источник: движение на ж/д пути под Рязанью восстановят к вечеру

По словам источника, на рельсах остались три вагона состава, еще более десятка опрокинулись.

© Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Движение на железнодорожном пути, вероятно, восстановят уже к вечеру. Об этом «Звезде» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, три вагона остались на рельсах, а еще больше десятка опрокинулись.

Собеседник телеканала полагает, что восстановить движение по пути удастся уже к вечеру.

«Растащат быстро по сторонам, путь восстановят тоже, думаю, к вечеру, загвоздка в том, что это обводной путь, придется с торцов подъезжать. Был бы путь рядом еще, было бы проще», - отметил он.

В пресс-службе Московских железных дорог сообщили, что уже удалось поднять три вагона. Последствия схода ликвидируют более 250 железнодорожников, в ближайшие часы прибудут еще 50. Также работает восстановительный поезд, два на подходе.

Напомним, что под Рязанью с рельсов сошел поезд. Сообщалось о двоих пострадавших. По данным РЖД, сход с рельсов товарных вагонов не отразился на движении пассажирских составов.