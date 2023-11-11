В стране и мире Товарный поезд сошел с рельсов под Рязанью, двое пострадали Ирина Елагина По данным РЖД, сход с рельсов товарных вагонов не отразился на движении пассажирских составов. © Фото: Пресс-служба МЧС России, РИА Новости Читайте нас на: Товарный поезд потерпел крушение в Рязанской области утром 11 ноября. По данным РЖД, авария произошла в 7:12 на перегоне Рыбное - Блок-пост. Есть пострадавшие. «Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе СКР. Информация о количестве сошедших с рельсов вагонов разнится: СКР передает о 15, РЖД - о 19 упавших вагонах товарного состава. По сведениям РЖД, авария не отразилась на движении пассажирских составов на этом направлении. По предварительным данным, причиной аварии стало преступление - «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Экспертное мнение и аналитика