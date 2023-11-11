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Товарный поезд сошел с рельсов под Рязанью, двое пострадали

Ирина Елагина
10:08 11.11.2023
По данным РЖД, сход с рельсов товарных вагонов не отразился на движении пассажирских составов.
Товарный поезд сошел с рельсов под Рязанью, двое пострадали
© Фото: Пресс-служба МЧС России, РИА Новости
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Товарный поезд потерпел крушение в Рязанской области утром 11 ноября.

По данным РЖД, авария произошла в 7:12 на перегоне Рыбное - Блок-пост.  Есть пострадавшие.

«Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе СКР.

Информация о количестве сошедших с рельсов вагонов разнится: СКР передает о 15, РЖД - о 19 упавших вагонах товарного состава.

По сведениям РЖД, авария не отразилась на движении пассажирских составов на этом направлении.

По предварительным данным, причиной аварии стало преступление - «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. 

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