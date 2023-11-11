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Asia Times: Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ

Игнат Далакян
11:43 11.11.2023
По словам бывшего помощника министра обороны США, у Зеленского есть два пути: провести выборы в 2024, где его сменят, либо его уберут в результате похожей на майдан революции.
Asia Times: Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен заявил, что Запад может сместить Зеленского с власти из-за неудач украинской армии и неспособности одержать победу в конфликте с Российской Федерацией. Такое мнение Брайен выразил в статье для Asia Times.

Автор материала считает, что оказался перед выбором, первый вариант действий который предполагает в проведении выборов президента на Украине в марте 2024 года.

«Либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на "майдан"», - говорится в статье.

Бывший помощник замминистра обороны США пишет, что к странам Запада приходит понимание того, что армия Украины не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

Ранее политолог Антон Бредихин рассказал нам, что Зеленский боится выборов из-за «смотрин в конгрессе». По мнению специалиста, Зеленский может стать в ближайшее время «хромой уткой», и в такой ситуации ему не нужны выборы.

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