Asia Times: Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ
Бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен заявил, что Запад может сместить Зеленского с власти из-за неудач украинской армии и неспособности одержать победу в конфликте с Российской Федерацией. Такое мнение Брайен выразил в статье для Asia Times.
Автор материала считает, что оказался перед выбором, первый вариант действий который предполагает в проведении выборов президента на Украине в марте 2024 года.
«Либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на "майдан"», - говорится в статье.
Бывший помощник замминистра обороны США пишет, что к странам Запада приходит понимание того, что армия Украины не сможет одержать победу в конфликте с Россией.
Ранее политолог Антон Бредихин рассказал нам, что Зеленский боится выборов из-за «смотрин в конгрессе». По мнению специалиста, Зеленский может стать в ближайшее время «хромой уткой», и в такой ситуации ему не нужны выборы.