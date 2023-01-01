«Силы были неравны»: командир группы спецназа ЦВО рассказал, за что наградили его бойцов

До этого разведчики дали бой превосходящим силам украинских националистов и смогли выбить их с занимаемых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), получили госнаграды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. Вручение орденов, медалей и знаков отличия прошло вблизи с линией соприкосновения с противником.

«Группа выдвинулась в лес для поддержки наших военнослужащих. Зашли в посадку, а там нас встретил огонь пулемета. Начался бой. Ближе к утру мы смогли выйти в нужный район. Противник неоднократно пытался выбить нас оттуда, но мы выстояли. После обошли его с фланга и выбили со своих позиций. Силы были неравны. Противника было около 100 человек в лесу, позиции были подготовлены. Нас ждали», - рассказал командир группы с позывным «Десна».

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и знак отличия «Георгиевский» крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения.

Незадолго до Нового года первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко вручил государственные награды военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск, которые в ходе проведения специальной военной операции проявили мужество и героизм. Сергей Кириенко выразил слова благодарности бойцам ВДВ за проявленные храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов