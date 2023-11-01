Опубликованы кадры ударов российской артиллерии по укреплениям ВСУ у Клещеевки
Корректировкой и контролем огневого поражения занимаются операторы беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские артиллеристы бьют по укреплениям противника у населенного пункта Клещеевка. Кадры контроля огневого поражения публикует Минобороны России.
Уточняется, что огонь ведет артиллерия «Южной» группировки войск.
Корректировку и контроль точности артиллерийского огня ведут операторы беспилотников, благодаря им у нас и есть это видео.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры нанесения артиллерийского удара по позициям ВСУ в районе Белогоровки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.