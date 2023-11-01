В стране и мире Опубликованы кадры ударов российской артиллерии по укреплениям ВСУ у Клещеевки Корректировкой и контролем огневого поражения занимаются операторы беспилотных летательных аппаратов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские артиллеристы бьют по укреплениям противника у населенного пункта Клещеевка. Кадры контроля огневого поражения публикует Минобороны России. Уточняется, что огонь ведет артиллерия «Южной» группировки войск. Корректировку и контроль точности артиллерийского огня ведут операторы беспилотников, благодаря им у нас и есть это видео. Ранее МО РФ продемонстрировало кадры нанесения артиллерийского удара по позициям ВСУ в районе Белогоровки. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика