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Минцифры планирует расширить перечень IT-специальностей с отсрочкой от армии

Сергей Лебедев
19:18 28.12.2022
Максут Шадаев напомнил, что подача заявлений на отсрочку от срочной службы откроется 23 января.
Минцифры планирует расширить перечень IT-специальностей с отсрочкой от армии
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от срочной службы в армии. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства об отсрочке от срочной службы. Поэтому будем это делать», - сказал министр.

Максут Шадаев напомнил, что подача заявлений на отсрочку от срочной службы откроется 23 января. Теперь сотрудник будет самостоятельно подавать заявление. Ранее это за своих сотрудников делали компании.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Также он отметил, что необходимо обеспечить возможность поступать на контракт с первого дня прихода на службу.

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